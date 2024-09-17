Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Eylül 2024 23:14
Kademe derece pbs'de farklı görünüyor

Pbs de 4/3 bordro da 4/2 siyim bunun hakkında bilgisi olan var mi?


Keyfiminkahyasıyım
Aday Memur
17 Eylül 2024 23:40

Bence SGK sisteme girince bordro da düzelir muhtemelen 1 sonraki ay düzelmiş olur


m.kaya66
Aday Memur
17 Eylül 2024 23:42

3 ay geçti düzelmedi


Keyfiminkahyasıyım
Aday Memur
17 Eylül 2024 23:51

Mesleğe başlama tarihimde benimde 4/3 oldu ama daha bordro göremedim tayinden dolayı konuyu takip edeyim en iyisi


çevik0692
Aday Memur
18 Eylül 2024 02:29

Hata yapmışlar lojistikçiyi yada personel şubeyi arayıp söyle derece kademe pbs deki ile aynı olması gerekiyor yoksa derece kademe ilerlemeni yapmamışlar

m.kaya66, 11 saat önce

3 ay geçti düzelmedi

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