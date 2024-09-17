emekliliğin alımlara etkisi

Arkadaşlar merhaba bazı sitelerde 2024 ten sonra olunacak emekliliğin önceki yıllara göre daha düşük emekli maaşı alacağı söylentileri var bu durumun doğruluğu var mıdır ve bunun alımlara olumlu bir etkisi olabilir mi konu hakkında fikir sahibi olan arkadaşlar bizleri bilgilendirebilir mi? Özellikle halihazırda kamu da çalışan arkadaşların kurumlarda bu konu hakkında konuşmaların olup olmadığı hakkında bilgisi var mı?

Arkadaşlar merhaba bazı sitelerde 2024 ten sonra olunacak emekliliğin önceki yıllara göre daha düşük emekli maaşı alacağı söylentileri var bu durumun doğruluğu var mıdır ve bunun alımlara olumlu bir etkisi olabilir mi konu hakkında fikir sahibi olan arkadaşlar bizleri bilgilendirebilir mi? Özellikle halihazırda kamu da çalışan arkadaşların kurumlarda bu konu hakkında konuşmaların olup olmadığı hakkında bilgisi var mı?