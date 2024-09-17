KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 23:38
emekliliğin alımlara etkisi
Arkadaşlar merhaba bazı sitelerde 2024 ten sonra olunacak emekliliğin önceki yıllara göre daha düşük emekli maaşı alacağı söylentileri var bu durumun doğruluğu var mıdır ve bunun alımlara olumlu bir etkisi olabilir mi konu hakkında fikir sahibi olan arkadaşlar bizleri bilgilendirebilir mi? Özellikle halihazırda kamu da çalışan arkadaşların kurumlarda bu konu hakkında konuşmaların olup olmadığı hakkında bilgisi var mı?

the back of furkan
Şef
17 Eylül 2024 23:54

2008 sonrası memuriyete giren herkes düşük alacak.

ayrıca mebden bildiriyorum kimse emeklilik için can atmıyor.

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