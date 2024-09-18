KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Eylül 2024 00:17
82 p3 puanı ve yds 50 ile merkeziden kite uzman yardımcısı olmak

sadece iibfliler olarak bize bahşedilmiş büyük bir lütuf.

yds için bile E seviye isteniyor.

yani 50 puan.

işin içine yds girince puan nasıl da düşüyor.

https://kpss.memurlar.net/kadro/036ebdc9-603f-ef11-b16a-a0369f7d1d8e/

bu alım 4001 olsaydı ki örneği de çok 90'dan aşağı olmazdı.


melih blue
Aday Memur
18 Eylül 2024 00:21

haklısın meslektaşım 4001 olunca 95'e yükseliyor puan.

https://kpss.memurlar.net/kadro/2e222113-d71b-ee11-8120-a0369f7d1486/

95.78592 / 95.78592

Nitelikler 4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek.


sertaç96
Aday Memur
18 Eylül 2024 00:22

çok doğru. üstelik en çok kadroyu iibfliler olarak biz yakıyoruz.

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