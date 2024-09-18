Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Eylül 2024 01:32
Tübitak projesinin puanlanması hak.

Arkadaşlar merhaba, Tübitak projesine doktora öncesinde başvurduk sonrasında ise bu projeyi doktora bittikten sonra tamamladık diyelim. Bu durumda alınacak olan puan proje başlangıç tarihi olan doktora öncesi mi bitiş tarihi olan sonrası olarak mı puanlanır?

Yardımcı olursanız sevinirim.

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