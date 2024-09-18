KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Eylül 2024 02:59
Adalet bakanlığı personel alımı

2024 puanıyla adalet bakanlı katiplik alımına ne zaman çıkar. Genelde aralıkta falan mı oluyor alımlar?

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