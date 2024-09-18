Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Eylül 2024 10:08
NEÜ Araştırma Görevlisi Online Başvuru Sistemi Sorunu

Sayın hocalarım bir sorum var. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin İngiliz Dili Eğitimi alanındaki araştırma görevlisi ilanına başvurmaya çalışıyorum ama eğitim bilgilerini girdiğimde ilan için eğitim şartlarınız sağlanmamaktadır uyarısıyla karşılaşıyorum ilgili bölümden lisans mezunu olmama rağmen. Ortalama ile ilgili bir sorun mu diye de baktım öyle bir minimum not şartı da yok ilanda. Sanırım yüksek lisans yapıyor olma durumumu belgelemekte sorun yaşıyorum ama o kısma öğrenci belgesi de eklenmiyor. Sorunla ilgili kimseye de ulaşamadım. Aynı sorunu yaşayan var mı? Ya da bu sorunu çözen varsa nasıl çözdü? İlginize şimdiden teşekkür ediyorum

Çok Yazılan Konular

TÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvuruları2219 Tubitak Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2024 )-HollandaAkademisyenlikten çıkarılma cezasıTübitak projesinin puanlanması hak.Yeni doçentlik kriterlerinde istenen bilimsel toplantı belgesi hakkındaAkademik zam2023 ekim donemi docentlik basvurulariTÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu BELÇİKA2024 mart donemi docentlik basvurulari

Sözlük

şu an çalan şarkı 4 Sen bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım 1 Bugün olanlar 1 tekzip 2 günaydınım narçiçeğim 1 taksim 1 yüğrük 1 gram altının 425 liraya çıkması 1 Atatürk 1881 1919 2023 1 gram altın 3

Son Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memurlar.net'e özel açıklamalarBakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 51 gözaltıAltın FED kararı öncesi rekor seviyelere yükseldi (18 Eylül 2024)Borsa güne düşüşle başladı

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !