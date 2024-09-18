NEÜ Araştırma Görevlisi Online Başvuru Sistemi Sorunu

Sayın hocalarım bir sorum var. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin İngiliz Dili Eğitimi alanındaki araştırma görevlisi ilanına başvurmaya çalışıyorum ama eğitim bilgilerini girdiğimde ilan için eğitim şartlarınız sağlanmamaktadır uyarısıyla karşılaşıyorum ilgili bölümden lisans mezunu olmama rağmen. Ortalama ile ilgili bir sorun mu diye de baktım öyle bir minimum not şartı da yok ilanda. Sanırım yüksek lisans yapıyor olma durumumu belgelemekte sorun yaşıyorum ama o kısma öğrenci belgesi de eklenmiyor. Sorunla ilgili kimseye de ulaşamadım. Aynı sorunu yaşayan var mı? Ya da bu sorunu çözen varsa nasıl çözdü? İlginize şimdiden teşekkür ediyorum