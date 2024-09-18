Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2024 10:54
iller arası yer değiştirme ile gidenler iptal edebilirler mi?

merhabalar arkadaşlar. iller arası yer değiştirme tayini ile gidip o ilde başlayan 6 ay içerisinde iptal ettirip bir önceki yerine geri gelebilir deniliyor. var mıdır böyle bir şey acaba. bilgisi olan var mı.

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