Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Eylül 2024 12:25
Eğitime hazırlık ödeneği

Eğitime hazırlık ödeneği hesabına yatan var mı arkadaşlar varsa hangi il


cinin
Şef
18 Eylül 2024 12:39

Yatmadı henüz


enesmarmara
Memur
18 Eylül 2024 12:55
Karabük, Safranbolu yattı.
Toplam 2 mesaj

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