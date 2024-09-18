KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Eylül 2024 13:53
2024/1 Merkezi Atama

Merhaba, 2024/1 merkezi atama ile atanıp göreve çağrılan/ başlayan oldu mu?


Emree002
Aday Memur
18 Eylül 2024 14:23

Ben çağrılmayi bekliyorum


gspi16
Aday Memur
18 Eylül 2024 14:36

Hangi kurum?


elk muhendis
Şef
18 Eylül 2024 15:17

Belgeleri verdikten sonra en az 1 ay en çok 3 ay sürer.

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