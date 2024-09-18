Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Eylül 2024 14:21
Alan değişikliği

Uzaktan egzersiz ve spor bilimleri okuyup alanimi degistirmeyi dusunuyorum. Alan degisimi kolay mi nasil bir surec izleniyor?

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