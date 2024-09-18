KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Eylül 2024 15:02
Kpss lise puani ile

Herkese merhaba. Bu seneki lise kpssye girdi. 87 gibi bir puan alacagim. Ama sinirda kaldigi icin sanirim memurluk olmasi zor diyor herkes. Destek personeli tercih mi edeyim yoksa bi 6 ay 1 sene falan memurluk mu bekleyeyim. Bu konuda tecrube ve bilgi sahibi olan var ise ve akil verirse cok sevinirim


B.safak66
Aday Memur
18 Eylül 2024 15:31

normal memurluktan kastınız masa başı memur ise zaten önlisanstan alınıyor onlar.


huzeyfe52
Aday Memur
18 Eylül 2024 15:42

Hocam liseden elektrik cikisliyim. Herkes memurluk gelmez diyor. Bende destek personeli mi yoksa teknisyen mi olsam diye kararsiz kaldim uzun suredir elektrik alaninda da calismadim ondan bir yol haritasi cizmekte zorlaniyorum. Acaba kurumlarda teknisyenlere hangi isler yaptiriliyor.

B.safak66, 51 dk. önce

normal memurluktan kastınız masa başı memur ise zaten önlisanstan alınıyor onlar.

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