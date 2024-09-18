Düşüncelerinizi merak ediyorum.

arkadaşlar merhabalar herkese bir konu hakkında kafama takılan bir soru var bilen arkadaşlar yorum yapabilirlerse sevinirim. 3 ay önce 4/b sözleşmeli olarak üniversitede koruma güvenlik görevlisi olarak atandım. 1 ay önce de bakanlıkta koruma güvenlik sonuçlarım açıklandı ve orayada kazandım. istifa edip bakanlığa geçiş yaptım. bakanlık 375 sayılı KHK ya göre sözleşmeli personel aldığı için geçişimde sorun olmadı. sorum şu 4/b den istifa ettiğim için 1 sene 4/b ye geçiş yapamam 1 sene dolduktan sonra şuanki işimden istifa edip 4/b sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim?

arkadaşlar merhabalar herkese bir konu hakkında kafama takılan bir soru var bilen arkadaşlar yorum yapabilirlerse sevinirim. 3 ay önce 4/b sözleşmeli olarak üniversitede koruma güvenlik görevlisi olarak atandım. 1 ay önce de bakanlıkta koruma güvenlik sonuçlarım açıklandı ve orayada kazandım. istifa edip bakanlığa geçiş yaptım. bakanlık 375 sayılı KHK ya göre sözleşmeli personel aldığı için geçişimde sorun olmadı. sorum şu 4/b den istifa ettiğim için 1 sene 4/b ye geçiş yapamam 1 sene dolduktan sonra şuanki işimden istifa edip 4/b sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim?