Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Eylül 2024 15:30
Düşüncelerinizi merak ediyorum.
arkadaşlar merhabalar herkese bir konu hakkında kafama takılan bir soru var bilen arkadaşlar yorum yapabilirlerse sevinirim. 3 ay önce 4/b sözleşmeli olarak üniversitede koruma güvenlik görevlisi olarak atandım. 1 ay önce de bakanlıkta koruma güvenlik sonuçlarım açıklandı ve orayada kazandım. istifa edip bakanlığa geçiş yaptım. bakanlık 375 sayılı KHK ya göre sözleşmeli personel aldığı için geçişimde sorun olmadı. sorum şu 4/b den istifa ettiğim için 1 sene 4/b ye geçiş yapamam 1 sene dolduktan sonra şuanki işimden istifa edip 4/b sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim?

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