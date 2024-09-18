Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Eylül 2024 15:31
Düşüncelerinizi merak ediyorum.
arkadaşlar merhabalar herkese bir konu hakkında kafama takılan bir soru var bilen arkadaşlar yorum yapabilirlerse sevinirim. 3 ay önce 4/b sözleşmeli olarak üniversitede koruma güvenlik görevlisi olarak atandım. 1 ay önce de bakanlıkta koruma güvenlik sonuçlarım açıklandı ve orayada kazandım. istifa edip bakanlığa geçiş yaptım. bakanlık 375 sayılı KHK ya göre sözleşmeli personel aldığı için geçişimde sorun olmadı. sorum şu 4/b den istifa ettiğim için 1 sene 4/b ye geçiş yapamam 1 sene dolduktan sonra şuanki işimden istifa edip 4/b sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim?

Garibanm
Aday Memur
18 Eylül 2024 15:45

Yapabilirsin engel olmaz

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