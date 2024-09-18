Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?DHMİ Çalışanları BurayaTPAO BOTAŞ EÜAŞ Yeni statüÖzelleştirme - Çayırhan Termik Santrali hakkındaEş durumu için dava açma2023 Elektrik teknisyeniPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyor657 mi (EVET) 399 mu (HAYIR) ?Düşüncelerinizi merak ediyorum.TPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden Yapılandırılacak
Sözlük
Son Haberler
'Kuyu-24' operasyonunda yakalanan suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandıYÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecekOkul müdürüne silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandıKendini savcı olarak tanıttı, emekli işçiyi 3 milyon lira dolandırdıİsveçli bakanları Ankara'ya götüren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü
Editörün Seçimi
Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !