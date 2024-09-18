İcra dosyasının risk merkezinde açık gözükmesi

ben bu varlık sirketi ile anlasmadim maaştan haciz olarak kesildi adamı aradım kardeşim benim borcum bitti yazıları risk merkezine gönderir misin dedim 2.5 yıl oldu hala gonderecek. kart alamıyorum oara cekemiyorum icraya borcum olmadığı halde. risk merkezini aradım onlarda senin gibi dedi. onlarada adam yazıyı size göndermiyor dedim ne yapacağız şimdi dedim ozaman başka bişey yapamazsınız dedi.

ben bu varlık sirketi ile anlasmadim maaştan haciz olarak kesildi adamı aradım kardeşim benim borcum bitti yazıları risk merkezine gönderir misin dedim 2.5 yıl oldu hala gonderecek. kart alamıyorum oara cekemiyorum icraya borcum olmadığı halde. risk merkezini aradım onlarda senin gibi dedi. onlarada adam yazıyı size göndermiyor dedim ne yapacağız şimdi dedim ozaman başka bişey yapamazsınız dedi.