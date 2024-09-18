Yardımcı olabilir misiniz lütfen

varlık sirketinde olan bir icra dosyami onlarla anlaşmadan maaşımdan kesilmek sureti ile ödedim uyaptan kontrol ettiğimde infazen kapalı olarak gözüküyor. buraya kadar sıkıntı yok yalnız risk raporu cikardigimda dosyanın orda gözükmesi hemde bin lira borcu olması beni hayrete düşürdü. yani icra dairesinde infaz olarak kapalı gözüken bir dosya risk merkezinde nasıl açık gozukur bilen varsa lütfen açıklayabilir mi

varlık sirketinde olan bir icra dosyami onlarla anlaşmadan maaşımdan kesilmek sureti ile ödedim uyaptan kontrol ettiğimde infazen kapalı olarak gözüküyor. buraya kadar sıkıntı yok yalnız risk raporu cikardigimda dosyanın orda gözükmesi hemde bin lira borcu olması beni hayrete düşürdü. yani icra dairesinde infaz olarak kapalı gözüken bir dosya risk merkezinde nasıl açık gozukur bilen varsa lütfen açıklayabilir mi