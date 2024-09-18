Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Eylül 2024 16:57
Yardımcı olabilir misiniz lütfen
varlık sirketinde olan bir icra dosyami onlarla anlaşmadan maaşımdan kesilmek sureti ile ödedim uyaptan kontrol ettiğimde infazen kapalı olarak gözüküyor. buraya kadar sıkıntı yok yalnız risk raporu cikardigimda dosyanın orda gözükmesi hemde bin lira borcu olması beni hayrete düşürdü. yani icra dairesinde infaz olarak kapalı gözüken bir dosya risk merkezinde nasıl açık gozukur bilen varsa lütfen açıklayabilir mi

Berkem1176
Memur
18 Eylül 2024 17:04
merhaba

kuscubasiesref
Şube Müdürü
18 Eylül 2024 17:43

varlık şirketi ile görüşeceksin risk merkezine vs yazı gönderiyor borcu olmadığına dair


Berkem1176
Memur
18 Eylül 2024 18:01
ben bu varlık sirketi ile anlasmadim maaştan haciz olarak kesildi adamı aradım kardeşim benim borcum bitti yazıları risk merkezine gönderir misin dedim 2.5 yıl oldu hala gonderecek. kart alamıyorum oara cekemiyorum icraya borcum olmadığı halde. risk merkezini aradım onlarda senin gibi dedi. onlarada adam yazıyı size göndermiyor dedim ne yapacağız şimdi dedim ozaman başka bişey yapamazsınız dedi.
kuscubasiesref, 1 saat önce

varlık şirketi ile görüşeceksin risk merkezine vs yazı gönderiyor borcu olmadığına dair


kuscubasiesref
Şube Müdürü
18 Eylül 2024 18:08

noterden ihbarname çek borcunun bittiğine dair icra dairesi yazısını ekle bak nasıl halloluyor


Berkem1176
Memur
18 Eylül 2024 18:10
varlık şirketine mi çekeceğim noterden ihbarı birde bunun için icradan borcu yoktur yazısı mi almam gerekiyor bunun için yoksa varlık sirketinde olan dosyalar in borcunun olmadığına dair yazımı alacağım
kuscubasiesref, 42 dk. önce

noterden ihbarname çek borcunun bittiğine dair icra dairesi yazısını ekle bak nasıl halloluyor


kuscubasiesref
Şube Müdürü
18 Eylül 2024 18:12

borcu yoktur yazısı alıp varlık şirketine çekeceksin


Berkem1176
Memur
18 Eylül 2024 18:18
anladım icra dairesinden bu vatandaşın herhangi bir icra dairesinde ödemesi gereken bir borcu yoktur yazısını alıp varlık sirketine size olan borcumu icra dairesi kanalı ilr ödedim size olan borcumu bittiğini risk merkezine bildirin diye yazı yazacagim öylemi devrem
kuscubasiesref, 38 dk. önce

borcu yoktur yazısı alıp varlık şirketine çekeceksin

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