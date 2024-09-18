Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Eylül 2024 17:27
Yeniden atama zabita memur vs ? Tasarruf tedbirleri

İyi günler 2018 2023 arasi jandarm astsubay olarak çalıştım açıktan saglik sebebiyle sözlesmemi yeniyememe durumunda kaldim aciktan atama ile belediye unv girmeye çalışıyorum kurumlar tasarruf tedbirleri nedeniyle birisi emekli istifa vs etmeden alamayacaklarıni söylüyorlar aciktan atama konusunda da tasarruf tedbirleri geçerli mi başka yolu yok mudur ?

Çok Yazılan Konular

üniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu Öğretim Görevliliğinden Memurluğa Geçişİzmir - Ankara arası yer değiştirmeBelediye memur ilanındaki istenilen lisans mezuniyeti?İstanbula Gelmek İsteyen Zabıta MemuruBursa verilir Aydın, Denizli alınır.İBB Mühendis Ödemeler

Sözlük

ankaragücü 2 cosquer mağarası 2 güne bir tespit bırak 2 Bekar Adam 2 sözlük atışması 17 her şeyden mutlu olmak 2 bedeninden küçük kıyafet alma 1 yılkı atı 1 su gibi olmak 1 coda 1

Son Haberler

Tupperware iflas başvurusunda bulunduBorsa günü yükselişle tamamladıLübnan'da yine telsiz cihazları patladı: 3 kişi hayatını kaybettiİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındıCinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !