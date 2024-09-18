Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Eylül 2024 17:27
İlkokulda görevlendirme idare özel eğitim

Merhabalar ilkokulda bünyesinde özel eğitim ve okul öncesi barındıran bir okuldayim. İdarecimiz yok iki gorevlendir özel eğitim ogretmenimiz müdür ve müdür yardımcısı oldu. Fakat özel eğitim öğretmeni geçemez diye bir laf dolanıyor bilgi olan varsa yardımcı olabilir mi

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