Ders mi işleyelim yeni icatlarla mı uğraşalım?

2024 İstanbul Geneli Hazırbulunuşluk Uygulaması

Liselerimizde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, coğrafya ve felsefe derslerinden on beşer sorudan oluşan Hazırbulunuşluk Uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı Platformu (EBA) üzerinden İstanbul genelinde 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama Sonrasında Yapılması Gerekenler

Her öğretmenimiz kazanımları için gerekli öğrenme düzeylerini, öğrenci ve altyapı değişkenlerini baz alarak belirleyecektir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine ait eksik öğrenmelerle ilgili gerekli çalışmaları Hazırbulunuşluk Uygulaması'nın verilerini dikkate alarak yıllık planlarını düzenleyeceklerdir. Aynı zamanda derslerde soruların çözümünü yaparak eksik kazanımları destekleyici etkinlikler planlayacaklardır. Eksik öğrenmeler, her ünite öncesinde çeşitli yöntem ve tekniklerle giderilerek öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygun olması sağlanıp kalıcı ve etkin öğrenmenin yolu açılacaktır.

Evet şimdi ders mi işleyelim yoksa 9,10,11. sınıf konularını mı işleyelim 12. sınıfta? ekstra eksiklere yönelik yıllık plan hazırlayıp "iki farklı yıllık planlı" mı olacak bu iş? Ders süresi belli, konulara anca yetiyor... eksik denilen 9,10,11. sınıf konularını dersin hangi kısmında işleyelim? Zaman var mı buna?