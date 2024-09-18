KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Eylül 2024 18:30
Sosyoloji

sosyoloji okudum felsefe grubundan atanmak istiyorum. öabt var mı? atamaları nerden takip edebilirim?

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