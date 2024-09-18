Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2024 19:14
yeşil pasaport
merhaba arkadaşlar; yaklaşık 1 hafta önce derece ve kademem yeşil pasaport için uygun şekilde 3/1'ine düştü. Ancak kurumdaki derecem 3 değil 5; cumhurbaşkanlığına çalıştığım kurumda 3. dereceye yükselmem için kurum tarafından cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderildi. Sizce ne kadar sürer bu durum, ya da ne kadar beklemeliyim, ya da ne yapmalıyım?

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