Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2024 19:17
Usulsuz istifa

Usulsuz istifa etme nasıl olur ? Dilekçe vermeden? Usulsuz istifada sonradan yine devlet memurluğuna dönüldüğünde istifa etme hakkın kalmıyor mu?

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