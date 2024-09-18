Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Eylül 2024 20:18
2. şark muafiyet dilekçesi

4yıllık yerde 4+2 kesintisiz günü gününe 6 yıl kaldım. ikinci şarktan muaf olmak için dilekçe vermemiz gerekiyor mu?


adana0100
Aday Memur
18 Eylül 2024 22:35
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ms_erdin
Şef
18 Eylül 2024 22:59

Evet gerekiyor ama basit, dilekceni uqz tarat obs ekraninda 2.sark muafiyet diue bir sekme var, oraya girip bilgileri doldurup dilek eni taratik ekleyip tapel olusturuyosun, dilekce takipten yine pbs den takip ediyosun dilekcenin durumunu

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