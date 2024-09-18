Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Eylül 2024 20:18
2.şark
4yıllık yerde 4+2 kesintisiz günü gününe 6 yıl kaldım. ikinci şarktan muaf olmak için dilekçe vermemiz gerekiyor mu?

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