Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2024 21:18
Kurumlar arası naklen atama

Arkadaşlar başka bir kurumda memur olarak görev yapıyorum. Devlet hastanesine naklen atanabilir miyim? 2016dan beri kura yapılmadığından dilekçeyle geçil yapılabiliyor mu?


Asberkemal
Aday Memur
18 Eylül 2024 22:49

Sağlık bakanlığı malesef kabul etmiyor .ben verdim dilekçe .. kura ile yapılmaktadır diyor ..verilen resmi sitede en son naklen atama kursasi 2017 yılı ..boşuna heveslenme derim

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