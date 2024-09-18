Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Eylül 2024 21:58
Şark süresi ile ilgili

İstanbul?dan Gaziantep?e gıyabımda ilişiğimiz kesildi rapor aldım mehil izniyle birlikte ekimde başlama yapacağım 5 sene sonra şark sürem ekimde dolacağı batı tayinimi mazeret atamasına mı bekleyeceğim yoksa genel atama dönemini mi beklemem gerekiyor?


adana0100
Aday Memur
18 Eylül 2024 22:34
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Toplam 1 mesaj

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