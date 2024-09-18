Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Eylül 2024 21:58
Şarkta başlama ve ilişik kesme süresi

İstanbul?dan Gaziantep?e gıyabımda ilişiğimiz kesildi rapor aldım mehil izniyle birlikte ekimde başlama yapacağım 5 sene sonra şark sürem ekimde dolacağı batı tayinimi mazeret atamasına mı bekleyeceğim yoksa genel atama dönemini mi beklemem gerekiyor?


adana0100
Aday Memur
18 Eylül 2024 22:34
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KelAliçooo
Aday Memur
18 Eylül 2024 23:49
15 ekimden önce başlama yaparsan genel atama dönemine tabi olursun 15 ekimden sonra 1 Ocak 2025 ten önce başlama yaparsan başladığın tarihe kadar çalışırsın 1 Ocak ve sonrasında başlama yaparsan artık yıl olur 6 ay daha fazla şark yapmış olursun
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spontan 1 bedeninden küçük kıyafet alma 3 mandalina 1 idal 1 güne bir şiir bırak 1 olur neden olmasın 2 şu an çalan şarkı 3 yetişkinlerin bebek gibi konuşması 1 gobustan 5 Ben Zamanı 2

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