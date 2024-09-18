Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Eylül 2024 22:41
Deprem bölgesindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine 1 kereye mahsus açık öğretime geçme izni veri

Sadece konteynerde ikamet edenlere olmamalı. 1 kereye mahsus hepsine olmalı. Çünkü buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

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