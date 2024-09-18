Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Eylül 2024 23:30
gih memurluğu
eşim x ilinde öğretmen ben y ilinde çalışıyorum üç tane dilekçe verdim hala mazeret döneminde değerlendirilecektir diyor. muhtemelen de eşimin olduğu ile gidemeyeceğim. Gih memuru olabilmemin yolu var mı yoksa imkansız mı

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