gih memurluğu

eşim x ilinde öğretmen ben y ilinde çalışıyorum üç tane dilekçe verdim hala mazeret döneminde değerlendirilecektir diyor. muhtemelen de eşimin olduğu ile gidemeyeceğim. Gih memuru olabilmemin yolu var mı yoksa imkansız mı

eşim x ilinde öğretmen ben y ilinde çalışıyorum üç tane dilekçe verdim hala mazeret döneminde değerlendirilecektir diyor. muhtemelen de eşimin olduğu ile gidemeyeceğim. Gih memuru olabilmemin yolu var mı yoksa imkansız mı