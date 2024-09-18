KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Eylül 2024 23:37
bilgi ve belge yönetimi - AÖF

keşke AÖF'de bilgi ve belge yönetimi bölümü de olsa ya da başka üniversitelerde de açılsa da örgün de olsa okusak. Kütüphaneler memur olarak çalışmak için en güzel yerlerden. Ancak bu bölüm az üniversite de var. Ve baktığımda bazı üniversitelerde kontenjan dolmamış bile. Bu nedenle daha fazla üniversitede açılmaz ama aöf olsa güzel olurdu


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Aday Memur
19 Eylül 2024 00:35

Neden o bölümü örgün okuyan öğrenciler ne olacak illa her bölüm patlasın mı TDS gibi?

Toplam 1 mesaj

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