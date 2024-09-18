Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Eylül 2024 23:40
Güvenlik soruşturması
Önlisans büro personeli olarak Burdur valiliğine atandım.Güvenlik soruşturmam tamamlandı ve 6 Eylül'de valiliğe posta yolu ile gönderildi.Bugün 18 eylül ve valilik belgenin gelmediğini söylüyor.Emniyet ısrarla gönderdik diyor.Başına böyle birşey gelen var mı?Nasıl bir yol izlemeliyim.Antalyadan Burdura bir evrağın gitmesi bu kadar uzun sürer mi?Fikri olan var mı

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