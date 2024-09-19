Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
19 Eylül 2024 00:16
4/B'den 4/A Geçiş Hk

Merhaba, şu an 4/B olarak çalışmaktayım. Yazılı ve sözlü sınavı geçip kazandıktan sonra kadrolu alımlara geçebilir miyim? Kadrolu bir alımı kazanınca kadroluya gitmek için 4/B'den istifa edersem 1 yıl bekleme süresine düşer miyim?

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