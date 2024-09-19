Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Eylül 2024 01:19
Sağlık Ocağında Hemşire
Aile Hekimliğinde Hemşire olarak çalışmak çakılı kadro olarak mı geçiyor?

Çok Yazılan Konular

kurum içi yer değiştirmeRadyoloji için erken emeklilik kalktığı söylenitsiil ici ve iller arası tayin çok acil önemli bilen cevaplarsa sevinirim.Sağlık yönetimi (büro personeli )İL İçi Tayin Hk.Müdür yrd. yetkisiz takipMemuriyete geri dönme, boş kadroÜcretsiz izin sonrası başlayışiller arası yer değiştirme ile gidenler iptal edebilirler mi?Kurumlar arası naklen atama

Sözlük

olur neden olmasın 2 şu an çalan şarkı 4 pepeçura 1 Er Ryan'ı Kurtarmak 1 Kollamak 1 yüğrük 1 ilkokul numaramız 1 yılkı atı 1 salamis 1 Trafik Polisi 3

Son Haberler

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı5510 kapsamında hangi memurlar emeklilik hakkını kazanmıştır?19 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !