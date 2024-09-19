KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Eylül 2024 01:27
Maliye Bölümü Branş Sıralama + Puan Kpss Lisans

Bu başlıkta sadece Maliye Puan ve Branş Sıralamaları yazalım.

Branş Sıralama: 250

Puan: 81,73

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