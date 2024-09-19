Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Eylül 2024 03:52
Müzede çalışan memurlar hafta sonu çalışıyor mu ?
merhaba, müzede çalışan memurlar hafta sonu çalışıyor mu ? çalışıyorsa ek ücret veya ekstra ücretli izin hakkı oluyor mu ?

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