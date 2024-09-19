Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Eylül 2024 07:23
Tayinim olmuyor asla nolur yardım

2019 Ekim de atandım kadrolu memurum laboratuvar teknikeriyim o tarihten beri Atandığım hastaneyi değiştirmeye çalışıyorum çok sayıda dilekçe verdim her seferinde bahaneyle reddedildi şimdi de hastanem personel yetersizliği diyerek reddetti il içi denedim yine hizmet puanları çok yüksek olduğu için o da olmuyor resmen gidemiyorum 5 yıldır ne olur nasıl bi yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz


Hemmerve13
Aday Memur
19 Eylül 2024 07:38

Mazeret tayinlerini deneyebilirsiniz

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