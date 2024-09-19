Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 09:48
26-27 Ekim eğitimde pozitif Psikoloji uygulamaları semineri
atanmış olduğumuz ilçede mi katılacağız yoksa ikamet ettiğimiz yerde girebilir miyiz

freesoull
Aday Memur
19 Eylül 2024 09:49
yan ilçede görev yapıyorum. seminer haftasonu olduğu için kendi ilçemde katılabilir miyim bilgisi olan var mı
Toplam 1 mesaj

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