Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 10:32
1. Sınıfları kim alacak?

Merhaba. Okulda 2 sınıf öğretmeniyiz. 1 imiz müdür oldu. Ben de geçen sene 1. sınıfları okuttum bu sene 2. sınıfa geçtik. Ben sınıfımla devam etmek istiyorum ama 1. sınıfları bana vermek istiyorlar. Ben de ücretlinin alması taraftarıyım. Yazık olacak vb cümleler kuracaklar için 2. sınıf öğrencilerine de yazık olacak. Bunun bi yönetmeliği ya da bi kanunu yok mu? 1. Sınıfları almak istemiyorum. Bana yardımcı olabilecek birisi var mı? Ne yapmam gerekiyor


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Eylül 2024 11:30

yönetmelikte 43.madde

(2)İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Eylül 2024 11:31

yazınızda eksik bilgi çok var. Okulu, sınıfları, öğretmenleri hatta çevreyi ayrı ayrı hesaba katmadan dışardan cevap vermek zor.

2 sınıf öğretmeniyiz demişsiniz. O zaman 1-2-3'ü biriniz 4-5'i biriniz okutsun. Verdiğiniz bilgilerden ancak bu çıkar.


koydekiört
Aday Memur
19 Eylül 2024 11:32

Hocam tek öğretmenim. Bu koşul yine geçerli mi? Diğer sınıfcı müdür oldu.

Sevdim-Seni, 11 dk. önce

yönetmelikte 43.madde

(2)İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler.

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