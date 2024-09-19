Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2024 10:47
ZABIT KATİBİ LOJMAN İHTİYACI

ZABIT KATİPLERİ DE ADLİYE ÇALIŞANI OLUP,SN EDİP ÜZEN'İN BU KONUYU ADALET BAKANLIĞINA TAŞIMASINI RİCA EDİYORUM . BU HAK OLMALI , İHTİYACA GÖRE CEVAP VERİLMELİ, KIDEM ESASINA DAYANDIRILMAMALI. AKSİNE YENİ ZABIT KATİBİ OLMUŞ HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞAN HAYAT KURMAYA ÇALIŞANA İLK 5 YIL LOJMAN VERİLMELİ Kİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURUP HAYATINI KURABİLSİN.

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