Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2024 11:29
Acil yapılandırma gecikmesi

Arkadaşlar kredi kartım takipe düştü yapılandırdim 1 sene odedim 2 aydır yatirmadim 3. Ayda iptal mi olcak yeniden yapılandırma olurmu memuriyeti etkilerminavukata gidince bilgisi olan varsa sagolun

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