Sözleşmeli öğretmen alımlarında uygulanan mülakat kuralının Anayasaya uygunluk incelemesi

Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır... Bir kamu görevlisi adayı olarak en önemli özlük hakkımız olan öğretmenlik mesleğine atanma ya da seçilme şartlarımızın Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası gereği Yasama Organı tarafından kanun ile düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemiş olup Yasama Organının görev ve yetkisinde olan bu alan Yürütme Organı tarafından kararname ile düzenlenmiş ve bu kararname ile Bakanlığa Yönetmelik ile sınırları olmayan düzenleme yapma yetkisi verilmiştir... Bu usulüne uygun olmayan yetki sonrası üst düzey yönetici ya da atanmış diğer Yöneticiler tarafından Yönetmelik ile sözlü sınav şartları başta olmak üzere istenen ya da birileri tarafından dayatılan kuralların getirilebilmesinin önü açılmıştır... Ancak, Anayasamızın kanun ile düzenlenmesini istediği hususların değil üst yönetici, Bakan ya da diğer yöneticiler tarafından Yönetmelik ile düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi hali bile Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır... Anayasamızın 104. maddesi "Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz" hükmüne yer vermiştir... Anayasa 128. madde 2. fıkra atanma sonucu doğuracak bir işlemin, kamu görevlisine hak ve yükümlülük getirecek bir konunun ve diğer özlük haklarının Toplu Sözleşme hükümleri dışında ancak ve ancak kanunla belirleneceğini esas alarak Yetkiyi Yasama Organına vermiştir... Burası çok önemli çünkü Anayasa 7. madde Yasama yetkisi devredilemez der. Her ne kadar kanun yapmak Yasama Organı için görev değil yetki olsa da Anayasanın kanun ile düzenlenmesini istediği konularda Yasama Organı gereken düzenlemeyi yapmaktan kaçınamaz... Sözleşmeli ya da kadrolu öğretmen alım şartlarında Anayasa 128. madde 2. fıkraya aykırı şekilde kanun ile temel kuralları Yasama organı tarafından belirlenerek değil kararname ve yönetmelik ile çeşitli tarihlerde esaslı değişiklikler yapılarak sözlü mülakat şartı getirilmiştir. Yine yönetmelik ile sınırları belli olmayan bir sözlü sınav uygulamasının önü açılmıştır... Anayasa ile güvence altında olan Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş olan kanunla düzenlenir hükmü Yönetmelik ile yok sayılmakta Yönetmelik ile Yürütme Organı ya da İdareler tarafından istenilen kurallar getirilebilmektedir. Bu durumda kamu görevlilerinin başta atanma şartları olmak üzere Anayasa 128. madde 2. fıkra ile ile Yasama organı tarafından kanun ile yapılacağı yönündeki hak ve güvencelerin elinden alınmış olduğu ihtilafsız olup öğretmen adaylarına sözlü ya da mülakat yapılması gerekli ise bu şartın bu asli kuralın yasama organı tarafından kanun ile temel kuralları ve sınırları çizilerek getirilmesi teknik diğer hususlara ilişkin Bakanlığa mülakat konusunda sınırları belli olan düzenleme yapma yetkisi verilmesi gerekir idi. Uygulamada açıkça Anayasaya aykırı şekilde usule de uyulmayarak Milli Eğitim Bakanlığına yetki verildiği görülmüştür. Bakanlık tarafından usulüne uygun yetki devri de yapılmadan çıkarılmış olan yönetmeliğine yürütmesi nin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi gerekiyor. Çünkü biz bir hukuk Devletiyiz ve Anayasa ile verilen hak ve güvenceler ne kanun ne kararname ne de yönetmelik ile kısıtlanamaz ya da tamamen ortadan kaldıracak şekilde kurallar getiremez. İyi ki Anayasa var yaşasın Anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığı... Değerli öğretmen adaylarının içi rahat olsun yazılı sınav puanı ile atanmaları gerektiği konusunda tartışma yok ve hali hazırda yapılmış olan mülakat kuralı Anayasaya aykırı