Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 12:38
E okula giremiyorum

Bu yıl yeni bir okulda göreve başladım ve yeni bir e okul şifresi aldım fakat şiremi doğru girmeme rağmen şifre yanlış diyor. Eski okulumla da konuştum onlarda kayıtlı görünmüyorum. Şifremi unuttumdan yeni şifre istediğimde ise kullanıcı eşleştirilemedi diyor. Bu arada e devletten, mebbisten ve meb ajandadan giriş yapabiliyorum o zaman sorun çıkmıyor ama doğrudan şifreyle giriş yapamıyorum dolayısıyla mobil uygulamadan da giriş yapamıyorum. Sorunun kaynağı ne olabilir sizce?

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