Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2024 14:06
4/b güvenlikten 4/b büro personeline geçiş mümkün mü

4/b sözleşmeli güvelik görevlisi 1 yılı doldurmadan içişleri bakanlığı büro personeline geçebilir mi? ( büro persoenlinde 2-3 bölümden mezun olma şartı vardı muhasebe, bilgisayar, işletme yönetimi ) bu udurmda diploma ile kazanılmış bir unvan mıdır?

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