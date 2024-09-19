Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


19 Eylül 2024 14:19
Doktora Süreci - Tavsiyeleriniz

Kıymetli hocalarım,

Devlet memuruyum ve kısmetse Ocak ayı itibariyle doktoraya başlayacağım. Elbette süreci deneyimlerken öğrenilecek şeyler vardır ancak doktora yapmakta olan yüksek lisans dönem arkadaşlarımdan sıklıkla işittiğim bir şey var "Doktora süresince zorunlu haller dışında yayın yapılmaz." Sanırım doktora sonrası olunca puan getiriyormuş. Ancak üretkenliğini ve enerjisini çok beğendiğim bir doktora öğrencisi arkadaşımın şimdiden hakemli dergide 5 tane yayını var.

Bu işin doğrusu nedir?

Bir de doktora günlerine şimdiki aklınız ile dönseniz, neleri daha farklı yapardınız? Tavsiyeleriniz nelerdir?

İlginiz ve tavsiyeleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.

NOT: Alan eğitim fakültesi.

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