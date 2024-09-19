Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Eylül 2024 14:20
Bankalardan kredi kartı alamıyorum

Devrelerim kolay gelsin, 6 ay önce tüm banka borçlarım bitti takiplerim kapandı gerekli harçlar yatırıldı, kredi notum 1200 gözüküyor. Fakat kendi bankam dahil hiç bir bankadan ne kart alabiliyorum ne de başka bir şey kullanabiliyorum. Bu durumda önerisi olan veya aynı durumda olup çözüm sunacak olan bilgilendirirse buradan çok sevinirim.


adana0100
Aday Memur
19 Eylül 2024 14:31
.

poolpolice
Memur
19 Eylül 2024 15:01
icraya düşmüşmüydün

Berkem1176
Memur
19 Eylül 2024 15:33
okumuyormusun adamın ne yazdığını dosyalarım kapandı diyor, soruya bak ya
poolpolice, 54 dk. önce
icraya düşmüşmüydün

poolpolice
Memur
19 Eylül 2024 15:37
ulan sana hakaret etmek istemiyorum beynin yok fikrin var takibe düsüp icraya düsmeyen birsuru insan var benimde 3 tane dosyam vardi takipteyken icraya dusmeden kapadım
Berkem1176, 22 dk. önce
okumuyormusun adamın ne yazdığını dosyalarım kapandı diyor, soruya bak ya
Toplam 4 mesaj

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