Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


19 Eylül 2024 14:33
Yetim aylığı

Geçen sene halen görevde memur olan babamı kaybettim. Kaybettikten sonra kardeşimle yetim aylığı başvurusunda bulunduk. Özel sektörde olan kardeşime yetim aylığı bağlandı ancak, memur olup boşanmış ve 1 çocuklu olan bana maaş bağlanmadı. Boşanmış kız çocuklarının da maaş alabileceğiyle ilgili bir bilgi olmasına rağmen. Bu konuda kesin olarak bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz?


E.Kayı Han
Editor
19 Eylül 2024 15:11

Memurluktan istifa ederseniz yetim aylığı almaya hak kazanırsınız.


E.Kayı Han
Editor
19 Eylül 2024 15:15

https://www.memurlar.net/haber/1061612/emekli-veya-gorevde-iken-vefat-eden-memurlarin-es-ve-cocuklarinin-sosyal-guvenligi-nasil-saglanmaktadir.html

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