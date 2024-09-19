KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Eylül 2024 14:59

bu bölümlerden en avantajlısı hangisi sizce ataması en kolay hangisi ?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Kamu Yönetimi Maliye Uluslararası İlişkiler İşletme Konaklama İşletmeciliği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım

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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Kamu Yönetimi Maliye Uluslararası İlişkiler İşletme Konaklama İşletmeciliği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım

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