Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Eylül 2024 15:03
Üniversiteler Unvan değişikliği sınav soruları, ders materyalleri vb.

Hayırlı günler herkese, Bilgisayar Programcılığı mezunuyum Teknikerlik sınavına gireceğim lakin kaynak bulamadım, eski dönemdeki sınav soruları elinde olan, bu konuda tecrübe sahibi olan kaynak paylaşımı yapabilecek var mı? iyi çalışmalar dilerim herkese, saygılarımla...

Çok Yazılan Konular

üniversitelerde ki şube müdürlüğü kadrosu Belediye memur ilanındaki istenilen lisans mezuniyeti?Bursa verilir Aydın, Denizli alınır.İzmir - Ankara arası yer değiştirmeÖğretim Görevliliğinden Memurluğa GeçişYeniden atama zabıta memur vs ? Tasarruf tedbirleriüniversiteler ünvan değişikliği sınav sorularıİstanbula Gelmek İsteyen Zabıta Memuru

Sözlük

taksim 1 zorla kredi kartı vermeye çalışmak 1 kokarca 1 internetin 8 yıl sonra çökeceği kehaneti 1 lokma 1 dışarda hayat var 1 kahve delisi 2 Kollamak 1 idal 1 paranın parayı çekmesi 1

Son Haberler

Bahçeli: Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündeYusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olurİstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecekKur korumalı mevduatta gerileme sürüyorMerkez Bankası'nın rezervi 153 milyar dolara yükseldi

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !