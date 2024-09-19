Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Eylül 2024 15:26
Gazi muhasebe öğretmenliği mezunları ve pazarlama öğretmenliği mezunları bitmedi mi ?

Gazi mezunlari kaç kişi kaldi yazik iibf mezunlari formasyon alip p10 80 alip bekliyor puan üstünlüğüne göre alım yapılması gerekiyor bu haksızlık ne zaman bitecek

Çok Yazılan Konular

Engelli Öğretmenin Sınıf Rehber Öğretmenliği ve Kulüp almama hakkı var mı?Müfredat semineriKPSS görevli ücretiDers kitabının eksikliğiSebebini anlamadan okuldan gönderilmekEğitime hazırlık ödeneğiYeni eğitim öğretim yılında memur öğretmenler göreve hazırUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduSilsileyi bozmak suç mudur?Ders mi işleyelim yeni icatlarla mı uğraşalım?

Sözlük

spontan 1 şu an çalan şarkı 3 bedeninden küçük kıyafet alma 3 Kollamak 1 gonya 2 yüğrük 1 çay tiryakisi 3 Uyku 3 internetin 8 yıl sonra çökeceği kehaneti 1 idal 1

Son Haberler

Bahçeli: Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündeYusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olurİstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecekKur korumalı mevduatta gerileme sürüyorMerkez Bankası'nın rezervi 153 milyar dolara yükseldi

Editörün Seçimi

Memurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !