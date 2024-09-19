Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2024 15:26
Üniversite Unvan Değişikliği sınavı hk.

Hayırlı günler herkese, Bilgisayar Programcılığı mezunuyum Teknikerlik sınavına gireceğim lakin kaynak bulamadım, eski dönemdeki sınav soruları elinde olan, bu konuda tecrübe sahibi olan kaynak paylaşımı yapabilecek var mı? iyi çalışmalar dilerim herkese, saygılarımla...

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