Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Eylül 2024 15:44
Tayin dilekçesi kaç günde belli olur

Eş durum tayin dilekçesi verdim kaç günde belli olur bilgisi olan var mı

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